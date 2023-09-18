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Ребенку зажало ногу автоматическими воротами в Новосибирске

В Новосибирске спасли застрявшего в автоматических воротах ребенка

Спасатели МАСС освободили ногу 10-летнего мальчика, которую зажало автоматическими воротами в одном из дворов Новосибирска. Об этом сообщается в Telegram-канале «Спасатели МАСС».

При каких обстоятельствах мальчик просунул ногу в механизм автоматических ворот — неизвестно, самостоятельно выбраться из ловушки он не смог. Очевидцы вызывали экстренные службы.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента смогли разжать металлическую конструкцию ворот и освободить ногу мальчика. Как отметили сотрудники спасательной службы, подросток вел себя мужественно, не боялся и дал специалистам закончить свою работу.

Ранее в Башкирии ребенка вызволили из автомата с игрушками.

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