Ребенку зажало ногу автоматическими воротами в Новосибирске

Спасатели МАСС освободили ногу 10-летнего мальчика, которую зажало автоматическими воротами в одном из дворов Новосибирска. Об этом сообщается в Telegram-канале «Спасатели МАСС».

При каких обстоятельствах мальчик просунул ногу в механизм автоматических ворот — неизвестно, самостоятельно выбраться из ловушки он не смог. Очевидцы вызывали экстренные службы.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента смогли разжать металлическую конструкцию ворот и освободить ногу мальчика. Как отметили сотрудники спасательной службы, подросток вел себя мужественно, не боялся и дал специалистам закончить свою работу.

Ранее в Башкирии ребенка вызволили из автомата с игрушками.