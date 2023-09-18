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Вдова Евгения Пригожина сменила фамилию

Вдова Евгения Пригожина вернула девичью фамилию Кряжева

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Sergei Ilnitsky/Pool/Reuters

Вдова главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина официально сменила фамилию. В системе СПАРК указано, что теперь ее зовут Кряжева Любовь Валентиновна, сообщает Daily Storm.

Отмечается, что информация о перемене фамилии поступили в СПАРК 15 сентября. Согласно данным издания, речь идет о девичьей фамилии вдовы бизнесмена.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс МоскваСанкт-Петербург. В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин числились среди пассажиров разбившегося самолета.

Также сообщалось, что The Jerusalem Post включила Евгения Пригожина в топ-50 влиятельных евреев года. В биографической справке о российском предпринимателе The Jerusalem Post напомнила о его деятельности в ресторанном бизнесе, а также о работе его «фабрики троллей», которая, как утверждает газета, была создана «для вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году».

Ранее Путин назвал Пригожина «человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом».

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