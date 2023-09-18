Семьи Героев России унаследуют право на бесплатный земельный участок

Кабмин одобрил проект о наследовании права на бесплатный участок семьями Героев России, СССР и полных кавалеров ордена Славы, сообщил глава рабочей группы, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Проект был подготовлен и внесен в Госдуму членами рабочей группы по вопросам специальной военной операции, главой которой является Турчак.

«Законопроект о наследовании права на бесплатный земельный участок членами семей Героев России, Героев СССР и полных кавалеров ордена Славы одобрен в правительстве. Его подготовила и внесла в Госдуму рабочая группа по вопросам СВО. И сегодня поддержала комиссия по законопроектной деятельности кабмина», — сообщил первый вице-спикер Совфеда, его цитирует пресс-служба ЕР.

По словам Турчака, речь идет о вдовах, детях, родителях тех героев, которые не успели при жизни воспользоваться своим правом на получение бесплатной земли вне очереди.

Глава рабочей группы по вопросам СВО пояснил, что текущая версия закона требует, чтобы герой лично обращался за этой льготой, право на это не передается наследникам.

«Вопрос будет законодательно урегулирован», — заверил Турчак.

Кроме того он добавил, что рабочая группа предложила разрешить использовать такую землю под фермерство.

«Рассчитываем, что коллеги в Госдуме и Совфеде максимально оперативно одобрят нашу инициативу», — добавил руководитель группы.

Напомним, ранее сообщалось, что на основе обращений, поступивших в рабочую группу по вопросам СВО, были подготовлены десятки инициатив, многие из них уже стали федеральными законами.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента России Владимир Путина в декабре прошлого года. Ее возглавил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Минобороны, лидеры общественных организаций, ведущие военкоры.