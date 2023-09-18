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Таможенники нашли в багаже пассажирки из Кубы сигары на 820 тысяч рублей

В Шереметьево туристка из Кубы пыталась контрабандой ввезти в Россию сигары

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ФТС России

Партию кубинских сигар стоимостью 820 тысяч рублей обнаружили в багаже пассажирки, прилетевшей в Россию из Кубы. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

Пассажирка прилетела рейсом из Варадеро в Москву, 57-летняя женщина проходила таможню по «зеленому коридору».

Во время сканирования багажа, в ее чемодане были обнаружены 100 сигар COHIBA, 50 сигар Hoyo de Monterrey и 40 пачек сигарет H.Upmann, их общая стоимость составляет 820 тысяч рублей.

Согласно законодательству, физическому лицу разрешено ввозить на территорию РФ не более 50 сигар или 200 сигарет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За контрабанду пассажирке грозит штраф до 1 миллиона рублей или до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Казани таможенники обнаружили под одеждой пассажира шесть часов Rolex.

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