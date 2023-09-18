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Женщина пыталась похитить ребенка с детской площадки в Челябинске

В Челябинске женщина пыталась заманить ребенка в машину, предлагая ему деньги

В Парковом микрорайоне Челябинска неизвестная женщина пыталась заманить к себе в машину мальчика и предлагала ему деньги, ребенок убежал. О произошедшем рассказала мать мальчика в группе «Парковый Челябинск» во «ВКонтакте».

По словам матери мальчика, инцидент произошел вечером 16 сентября на детской площадке во дворе домов по улице Мусы Джалиля в Челябинске. К ребенку, катавшемуся на самокате, подошла незнакомая женщина и начала предлагать ему деньги, уговаривая пройти с ней в машину, мальчик испугался и убежал.

Происходящее попало на записи уличных камер видеонаблюдения. После публикации ролика в социальных сетях, местные жители отметили, что матери необходимо обратиться с заявлением в полицию.

Правоохранители отреагировали на видео, проводится проверка, личность женщины устанавливается.

Ранее семилетней мальчик спас младшего брата от похищения.

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