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Монастырь в Курской области попал под обстрел ВСУ

Mash: в Курской области снаряды ВСУ попали на территорию монастыря в селе Гуево

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гуево Курской области, сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, несколько снарядов упали рядом с Горнальским Свято-Николаевским Белогорским мужским монастырем. Отмечается, что внутри могут находиться послушники и прихожане.

По данным местных жителей, зафиксировано не менее 10 минометных прилетов. Отмечается, что люди прячутся в подвалах, связи с ними нет. Количество пострадавших уточняется.

Также губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела поселка Теткино Глушковского района со стороны Вооруженных сил Украины пострадала местная жительница, а также повреждены 11 жилых домов. По его словам, по поселку зафиксирован 21 прилет. Повреждены коммуникации, некоторые улицы Теткино остались без электроснабжения, воды и газа.

Ранее стало известно об обстреле деревни Успеновка Курской области.

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