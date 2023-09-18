Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Двух провалившихся в заброшенный коллектор медвежат спасли в Холмске

На Сахалине спасли медвежат из заброшенного коллектора

Два медвежонка провалились в открытый заброшенный коллектор в пригороде Холмска, спасателям мешала медведица, которая стерегла детенышей. Об этом сообщается в Telegram-канале фонда «Зеленый Сахалин».

Зоозащитник вытащили из коллектора медвежат, подойти к детенышам мешала мать-медведица, она не давала людям приближаться к коллектору.

Достать медвежат удалось с помощью рыболовной сети, специалисты фонда забросили ее в коллектор, пока медведицы не было видно и скрылись. Медвежата забрались по сети наверх и оказались на свободе.

«Как выбирались медвежата, мы не видели, потому как поспешили покинуть место происшествия. Единственное, через минуту увидели убегающих по склону сопки медведицу и медвежат. Примерно через час рискнули проверить коллектор еще раз — он был пуст», — рассказали сотрудники фонда.

Ранее на Камчатке медведица погналась за туристами на лодке и попала на видео.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях