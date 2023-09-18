Двух провалившихся в заброшенный коллектор медвежат спасли в Холмске

Два медвежонка провалились в открытый заброшенный коллектор в пригороде Холмска, спасателям мешала медведица, которая стерегла детенышей. Об этом сообщается в Telegram-канале фонда «Зеленый Сахалин».

Зоозащитник вытащили из коллектора медвежат, подойти к детенышам мешала мать-медведица, она не давала людям приближаться к коллектору.

Достать медвежат удалось с помощью рыболовной сети, специалисты фонда забросили ее в коллектор, пока медведицы не было видно и скрылись. Медвежата забрались по сети наверх и оказались на свободе.

«Как выбирались медвежата, мы не видели, потому как поспешили покинуть место происшествия. Единственное, через минуту увидели убегающих по склону сопки медведицу и медвежат. Примерно через час рискнули проверить коллектор еще раз — он был пуст», — рассказали сотрудники фонда.

Ранее на Камчатке медведица погналась за туристами на лодке и попала на видео.