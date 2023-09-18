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Российским школьникам предложат выбрать президента сказочной страны

Школьникам на «Разговорах о важном» предложат выбрать сказочного президента

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Российским школьникам на одном из уроков «Разговоры о важном», приуроченному к юбилею ЦИКа, предложат выбрать президента из сказочных персонажей, следует из материалов на сайте курса.

Это занятие пройдет среди школьников первых и вторых классов 25 сентября. Таким образом детям объяснят, как проходят выборы президента. Преподаватели должны будут рассказать о российской избирательной системе.

Кандидатами на выборах выступят Золушка, Карабас-Барабас, Баба-яга, Винни-Пух и Лиса Алиса. Каждый из этих персонажей имеет собственную предвыборную программу. При этом положительным персонажем в выборах является только Золушка, которая выступает за то, чтобы сделать жизнь избирателей лучше совместными усилиями и говорит о важности семьи.

Лиса Алиса предлагает построить город с игровыми автоматами, которые должны приумножить капитал жителей, а Винни-Пух обещает дать горшок с медом и воздушный шар каждому избирателю. Карабас-Барабас в своем предвыборном заявлении утверждает, что «жизнь — это большой кукольный театр, в котором у каждой куклы свое место». Он предлагает организовать большую сцену и хорошую зарплату.

До этого в Кремле прошел традиционный «День знаний со звездами».

Ранее Путин пообещал нижегородскому школьнику помочь с изданием стихов.

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