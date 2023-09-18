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Минпромторг предложил отслеживать происхождение фармсубстанций

Минпромторг подготовил законопроект об отслеживании происхождения фармсубстанций

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Минпромторг предложил отслеживать происхождение фармсубстанций, сообщает газета «Ведомости».

По данным газеты, в октябре в России запустят пилотный проект, который позволит отследить происхождение и место производства фармсубстанций. Будет запущена информационная система, оператором которой выступит Центр развития перспективных технологий.

Ранее Минпромторг разработал законопроект для возврата НДС производителям медтехники — одним из его положений будет отмена налоговых преференций для импортной медицинской техники.

Законопроект, который включает поправки в статьи 164 и 165 Налогового кодекса, был вынесен на заседание правительственной комиссии по законопроектной деятельности 11 сентября.

На данный момент российские медицинские изделия и медтехника облагаются льготным НДС в размере 10% либо же налогом не облагаются.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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