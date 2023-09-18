Более двух миллионов карточек жертв политических репрессий рассекретили в Казахстане

Более 2,4 млн архивных карточек жертв политических репрессий рассекретили власти Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры страны, передает ТАСС.

«В Казахстане рассекречено более 2,4 млн архивных карточек в отношении жертв политических репрессий за период с 1929 по 1956 год», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что 251 тыс. дел спецпоселенцев были переданы в архив президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в будущем они станут доступны заинтересованным лицам.

Там также подчеркнули, что 265 тыс. дел будет передано до конца 2023 года. Около 311 тыс. лиц из числа ссыльных, спецпоселенцев и привлеченных к уголовной ответственности были реабилитированы, добавили в ведомстве.

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