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Более двух миллионов карточек жертв политических репрессий рассекретили в Казахстане

В Казахстане рассекретили более 2,4 млн карточек жертв политических репрессий

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Юрий Абрамочкин/РИА «Новости»

Более 2,4 млн архивных карточек жертв политических репрессий рассекретили власти Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры страны, передает ТАСС.

«В Казахстане рассекречено более 2,4 млн архивных карточек в отношении жертв политических репрессий за период с 1929 по 1956 год», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что 251 тыс. дел спецпоселенцев были переданы в архив президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в будущем они станут доступны заинтересованным лицам.

Там также подчеркнули, что 265 тыс. дел будет передано до конца 2023 года. Около 311 тыс. лиц из числа ссыльных, спецпоселенцев и привлеченных к уголовной ответственности были реабилитированы, добавили в ведомстве.

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков заявил, что роль Иосифа Сталина в новом едином учебнике по истории России будет изложена более объективно. По его словам, если в учебниках 1990-х годов Сталин представлялся «тираном и зверем», теперь упор будет сделан на его роль как главнокомандующего страны — победительницы нацизма.

Ранее Казахстан отключил доступ к российскому телеканалу.

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