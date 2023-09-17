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Жителей крупных городов Украины предупредили о возможном отключении света и воды

Экс-советник Кучмы: большие города Украины рискуют остаться без света и воды

Ряд крупных украинских городов рискуют полностью лишиться света и тепла, если конфликт между Москвой и Киевом не завершится в ближайшее время. Об этом в эфире своего YouTube-канала предупредил Олег Соскин, в прошлом занимавший пост советника бывшего президента Украины Леонида Кучмы.

По словам специалиста, в непростой ситуации могут оказаться жители Харькова и Днепропетровска. Также отключение электричества угрожает Киеву, Львову, Николаеву и Кривому Рогу.

«Можно говорить, что целые города будут без света, а если они будут без света, значит, они будут без воды, без тепла и, соответственно, без канализации. <...> Все города, где построены многоэтажки, ожидает катастрофа», — пояснил Соскин.

В связи с этим он призвал соотечественников подготовиться. При этом экс-советник Кучмы уточнил, что неутешительные прогнозы связаны с потерей киевскими властями контроля над Каховской гидроэлектростанцией.

По его словам, из-за этого могут сократиться мощности всех остальных станций страны. Аналогичные последствия будет иметь вывод Запорожской атомной электростанции из энергетической инфраструктуры Украины, резюмировал специалист.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило о подготовке графика временных отключений света предстоящей зимой.

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