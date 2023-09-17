В Госдуме считают, что у российских контентмейкеров нет будущего на YouTube

Блокировка видеохостинга YouTube на территории РФ принесет больше вреда, чем пользы. В то же время у российских блогеров нет будущего на данной платформе, написал в своем Telegram-канале депутат Государственной думы Антон Горелкин.

Заместитель главы комитета парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи уточнил, что YouTube до сих пор остается «враждебной площадкой». Сервис осознанно нарушает российское законодательство, и никто не может гарантировать отказ видеохостинга от более агрессивной политики в будущем, подчеркнул законодатель.

«У российских контентмейкеров на YouTube нет будущего», — предупредил Горелкин.

Тем не менее он усомнился в необходимости полной блокировки платформы в России. Соответствующее решение, как следует из слов депутата, будет иметь больше отрицательных последствий по сравнению с положительными.

До этого председатель комитета ГД РФ по информационной политике Александр Хинштейн указал, что в настоящее время блокировка YouTube на территории страны не планируется. Как он сказал, этого не произойдет до тех пор, пока в России не появится полноценный аналог данному сервису.

Ранее руководство YouTube отключило возможность добавления новых видео в канал газеты «Взгляд».