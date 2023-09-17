Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме считают, что у российских контентмейкеров нет будущего на YouTube

Депутат Горелкин заявил об отсутствии у российских блогеров будущего на YouTube

close
100%
Depositphotos

Блокировка видеохостинга YouTube на территории РФ принесет больше вреда, чем пользы. В то же время у российских блогеров нет будущего на данной платформе, написал в своем Telegram-канале депутат Государственной думы Антон Горелкин.

Заместитель главы комитета парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи уточнил, что YouTube до сих пор остается «враждебной площадкой». Сервис осознанно нарушает российское законодательство, и никто не может гарантировать отказ видеохостинга от более агрессивной политики в будущем, подчеркнул законодатель.

«У российских контентмейкеров на YouTube нет будущего», — предупредил Горелкин.

Тем не менее он усомнился в необходимости полной блокировки платформы в России. Соответствующее решение, как следует из слов депутата, будет иметь больше отрицательных последствий по сравнению с положительными.

До этого председатель комитета ГД РФ по информационной политике Александр Хинштейн указал, что в настоящее время блокировка YouTube на территории страны не планируется. Как он сказал, этого не произойдет до тех пор, пока в России не появится полноценный аналог данному сервису.

Ранее руководство YouTube отключило возможность добавления новых видео в канал газеты «Взгляд».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях