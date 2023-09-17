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В трех регионах Украины объявлена воздушная тревога

В Николаевской, Одесской и Херсонской областях Украины звучит воздушная тревога

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В Николаевской, Одесской и Херсонской областях Украины звучат сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

В ночь на 17 сентября карта тревог окрасила всю территорию Украины.

Сигналы воздушной тревоги распространились по всей территории страны в промежутке с 4:26 по 5:34 (совпадает с МСК). В первую очередь тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее в МИД прокомментировали сообщения о троих раненых в результате ракетного удара по Краматорску колумбийцах.

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Операция на Украине
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