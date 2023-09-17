Наводнение разрушило почти 900 зданий в ливийской Дерне

Не менее 891 здания было повреждено в ливийском городе Дерна в результате ливней и наводнений, которые обрушились на северо-восточные регионы страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство Ливии, которое ссылается на данные группы, назначенной Ливийским правительством национального единства.

«Еще 211 зданий были частично повреждены, а еще 398 были затоплены грязью», — говорится в отчете группы.

Всего, согласно приведенным данным, в городе повреждены четверть зданий.

Ранее Канада решила выделить гуманитарную помощь в размере $5 млн для поддержки пострадавших в результате смертоносных наводнений в Ливии.

Также в стране начали работать российские спасатели, которые доставили гуманитарную помощь объемом 30 тонн, в том числе аварийно-спасательные комплекты, осветительные комплексы, палатки, одеяла и передвижные электростанции.

10 сентября на страну обрушился циклон «Даниэль». Сильнее всего пострадал город Дерна, область Киренаика, где разрушены две плотины и складывается катастрофическая ситуация. Власти страны объявили трехдневный национальный траур. Ливия также запросила международную помощь.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.