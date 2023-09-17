Москвич снял на камеру издевательства над котом и стал фигурантом уголовного дела

В Москве мужчина издевался над котом, записывая все на камеру. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Недавно пользователи соцсетей наткнулись на видео, автор которого мучил кота. Вскоре о существовании ролика узнали и полицейские, они установили личность оператора-живодера. Им оказался 33-летний житель столицы.

В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело, его обвиняют в жестоком обращении с животными. За издевательства над бывшим питомцем ему грозит штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Как уточняется, кота, прокатившего по воле владельца в микроволновке, обследовали в ветеринарной клинике. Сейчас он находится у новых хозяев.

Ранее волонтеры из ХМАО обвинили местного жителя в изнасиловании собаки и ее истязании.