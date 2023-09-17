Семиклассница сбежала от домогательств пьяного отца, выпрыгнув из окна

В Орехово-Зуеве семиклассница выпрыгнула из окна, чтобы спастись от домогательств пьяного отца. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Пьяный 34-летний житель Подмосковья домогался 15-летней дочери. По словам девочки, отец попросил ее прийти к нему в комнату и лечь в кровать, школьница согласилась, после чего отец лег рядом и начал трогать ее за интимные места.

Испугавшись, девочка выпрыгнула из окна комнаты на первом этаже, побежала к своему парню и обратилась в полицию.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он может отправиться в колонию минимум на четыре года. Известно, что в семье также проживает еще двое детей — мальчики 13 и 17 лет — и мачеха девочки.

Ранее под Белгородом 14-летняя школьница заявила о домогательствах массажиста на сеансе.