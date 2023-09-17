Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Семиклассница сбежала от домогательств пьяного отца, выпрыгнув из окна

Shot: в Подмосковье девочка выпрыгнула из окна, спасаясь от домогательств отца

close
100%
Depositphotos

В Орехово-Зуеве семиклассница выпрыгнула из окна, чтобы спастись от домогательств пьяного отца. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Пьяный 34-летний житель Подмосковья домогался 15-летней дочери. По словам девочки, отец попросил ее прийти к нему в комнату и лечь в кровать, школьница согласилась, после чего отец лег рядом и начал трогать ее за интимные места.

Испугавшись, девочка выпрыгнула из окна комнаты на первом этаже, побежала к своему парню и обратилась в полицию.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он может отправиться в колонию минимум на четыре года. Известно, что в семье также проживает еще двое детей — мальчики 13 и 17 лет — и мачеха девочки.

Ранее под Белгородом 14-летняя школьница заявила о домогательствах массажиста на сеансе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях