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В Амурской области в колонию отправили подростка, который жестоко избил своего сверстника

В Райчихинске 16-летний подросток избил 17-летнего знакомого и попал в колонию

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Depositphotos

В Райчихинске огласили приговор 16-летнему подростку, причинившему тяжкий вред здоровью своего приятеля. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Амурской области.

Инцидент, закончившийся уголовным разбирательством, произошел в городе в августе 2022 года. Тогда несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил похулиганить. В качестве объекта издевательств он выбрал своего 17-летнего знакомого и нанес ему множественные удары ногой по голове.

Известно, что нападение привело к тяжким телесным повреждениям у пострадавшего. Вред здоровью, который злоумышленник причинил приятелю, квалифицировали как опасный для жизни.

В итоге суд назначил молодому человек наказание в виде двух лет воспитательной колонии.

Ранее подростки бутылкой разбили голову сверстнику в Каменске-Уральском.

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