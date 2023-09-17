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Подростки бутылкой разбили голову сверстнику в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском дети бутылкой разбили голову мальчику

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ЧП Каменск-Уральский/VK

В Свердловской области двое мальчиков напали на сверстника, они повалили его на землю и ударили бутылкой по голове. Об этом сообщается в группе «ЧП Каменск-Уральский» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Парковая в Каменске-Уральском, по словам свидетелей произошедшего, 10-летний мальчик вышел из дома, когда на него напали двое сверстников. Они повалили школьника на землю, затем один из нападавших схватил валявшуюся на земле бутылку и ударил его по голове.

Хулиганы убежали, пострадавшего мальчика госпитализировали, у него рваная рана головы, сотрясение головного мозга. Проверку инцидента проводят правоохранительные органы, личности участников произошедшего устанавливаются.

Ранее жительница Воронежа избила ребенка на улице.

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