В Орле устранили открытое горение топлива после падения БПЛА

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что открытое горение резервуара с топливом полностью устранено. До этого он сообщал, что на нежилой объект в этом районе упал беспилотный летательный аппарат.

«По поводу инцидента, произошедшего в 3.50 (совпадает с мск. — «Газета.Ru»), дополнительно хочу сообщить, что открытое горение резервуара с топливом на территории промышленного объекта Железнодорожного района города Орла уже полностью устранено», — говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что пострадавших нет. Он добавил, что на территории объекта работают экстренные службы, включая оперативно-следственные группы, устанавливающие обстоятельства случившегося.

До этого Клычков сообщал, что в ночь на 17 сентября примерно в 3.50 на территории города Орла произошло падение беспилотного летательного аппарата.

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