Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вильфанд пообещал летнюю погоду на следующей неделе

Метеоролог Вильфанд считает, что в Центральную Россию вернется летняя погода

close
100%
Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что в Центральную Россию вернется летняя погода, сообщает РИА Новости.

«Следующая неделя будет очень теплой, особенно начиная со среды. Температура выше нормы в конце недели на 5-6 градусов. Это будет погода, которая характерна для третьей декады августа», — заявил Вильфанд.

Потепление ожидается и на территории севера Европейской части России — в среднем, на три градуса. В четверг, 21 сентября, температура в Москве по прогнозам должна подняться до 25 градусов Цельсия.

Ранее в Гидрометцентре сообщили о потеплении в Москве на следующей неделе.

С запада будет перемещаться циклон, который к 24 сентября приведет к существенному повышению температуры в Германии, Польше и Белоруссии. Постепенно восточная периферия циклона будет приближаться и к России, прогревая Европейскую часть, в том числе Москву.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях