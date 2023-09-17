Вильфанд пообещал летнюю погоду на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что в Центральную Россию вернется летняя погода, сообщает РИА Новости.

«Следующая неделя будет очень теплой, особенно начиная со среды. Температура выше нормы в конце недели на 5-6 градусов. Это будет погода, которая характерна для третьей декады августа», — заявил Вильфанд.

Потепление ожидается и на территории севера Европейской части России — в среднем, на три градуса. В четверг, 21 сентября, температура в Москве по прогнозам должна подняться до 25 градусов Цельсия.

Ранее в Гидрометцентре сообщили о потеплении в Москве на следующей неделе.

С запада будет перемещаться циклон, который к 24 сентября приведет к существенному повышению температуры в Германии, Польше и Белоруссии. Постепенно восточная периферия циклона будет приближаться и к России, прогревая Европейскую часть, в том числе Москву.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.