Политолог из Японии усомнился в данных о численности населения на Украине

Бывший главный аналитик МИД Японии, приглашенный профессор Университета Досися Масару Сато заявил в беседе с Nihon Keizai, что власти Украины скрывают данные о численности населения страны, при этом украинцы находятся «под угрозой исчезновения».

По словам аналитика, последняя перепись населения после обретения независимости на Украине проводилась в 2001 году. А сейчас данные о населении являются государственной тайной. Сато уверен, что сейчас точной информации нет ни у кого.

По его данным, в 1991 году на Украине проживали 55 миллионов человек, в 2001 году — 47 миллионов. Он также заявил, что в июньском отчете Украинского института будущего население страны оценивается в 29 миллионов человек.

«Вот почему на Украине осталось не так много мужчин призывного возраста», — отметил Сато.

Также он отметил, что коэффициент эффективности воспроизводства населения на Украине снизился до 0,7. Из этого он пришел к выводу, что «украинцы как народ находятся под угрозой исчезновения».

До этого сообщалось, что на Украине ожидают самых низких показателей рождаемости, когда-либо зарегистрированных в мире. Кризис усугубляется из-за массовой миграции и потерь в боевых действиях. За первое полугодие 2023 года число родившихся детей уже снизилось более чем на четверть по сравнению с периодом до начала конфликта. Из страны уехали уже 5-7 млн украинцев, и далеко не все планируют когда-либо вернуться. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине предрекли катастрофическое падение рождаемости в 2023 году.