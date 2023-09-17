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В Сергиевом Посаде хлором отравились четыре человека

Тренер и трое детей отравились хлором в бассейне в Сергиевом Посаде

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Тренер и трое детей отравились хлором в бассейне в Сергиевом Посаде, сообщает газета «Известия».

Инцидент произошел в 10:00 в местном фитнес-центре «Виктория». Одному из отравившихся детей одиннадцать лет, еще двоим — по семь лет.

Один из детей находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в Узбекистане госпитализировали больше 20 детей после отравления в детском саду.

По информации министерства дошкольного и школьного образования, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Отмечается, что работа детского сада в настоящее время приостановлена.

До этого у 13 учеников школы №608 Кировского района Санкт-Петербурга, которые оказались в больнице с отравлением, врачи обнаружили сальмонеллу.

Ранее в Курской области девять человек отравились шаурмой.

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