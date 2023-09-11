Темпы ввода нового жилья на Дальнем Востоке опередили среднероссийские значения

В 2022 году объем жилищного строительства на Дальнем Востоке достиг рекордных 3,6 млн кв. м, в этом году в Дальневосточном федеральном округе ввели в эксплуатацию 2,28 млн кв. м жилья. Об этом сообщил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов на сессии «Дальний Восток будущего. Строить больше, комфортнее и красивее» Восточного экономического форума.

По словам замглавы Минвостокразвития, основным толчком к росту объемов ввода жилья в Дальневосточном федеральном округе стало решение президента РФ Владимира Путина по итогам ВЭФ в 2015 году о запуске программы «Дальневосточная ипотека» под 2%.

«Благодаря этому с 2020 года мы фиксируем темпы роста по вводу жилья, которые опережают среднероссийские значения. Рост по отношению к 2021 году — 14,5% при среднероссийских значениях в 11%. За январь — июль текущего года введено 2 млн 280 тыс. кв. м жилья, к примеру, в 2021 году за весь год было 2,5 млн кв. м жилья», — сказал Гусейнов.

Он обозначил, что 80% всех жилищных кредитов на Дальнем Востоке приходятся на программу «Дальневосточная ипотека». Используя меру поддержки, улучшили свои жилищные условия порядка 80 тыс. семей. Общая сумма выданных кредитов составляет 345 млрд рублей.

При этом Гуссейнов отметил, что стоимость жилья в Дальневосточном федеральном округе на 3,4% выше среднероссийских показателей.

Он также добавил, что к концу года в пяти регионах будут определены застройщики по программе «Дальневосточный квартал», которая стартовала в 2021 году для поддержки проектов комплексной застройки.

В этом году, уточнил Гуссейнов, на создание инфраструктуры по программе «Дальневосточный квартал» предусмотрен 1 млрд рублей. В следующем году финансирование продолжится, чтобы инфраструктура была создана синхронно со строительством и введением жилья.

Участники сессии сошлись во мнении, что обеспечение граждан качественным и доступным жильем — важнейшая задача государства.

Так, генеральный директор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко предложил снизить ипотечные ставки для покупателей крупных квартир. Это мера, по его мнению, будет стимулировать застройщиков в строительстве домов с просторными жилыми помещениями.

Мутко отметил, что в новостройках более половины объектов представляют собой однокомнатные квартиры, которые не подходят для семей с детьми.

В свою очередь замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что россиянам в будущем могут предложить льготную ипотеку для строительства домов на дачных участках.