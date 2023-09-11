Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников в отпуске

Туристы могут столкнуться с действиями мошенников как до, так и во время отпуска. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский.

Так, прежде всего эксперт обратил внимание на то, что стоимость проживания в гостиницах или домах отдыха на разных интернет-агрегаторах может отличаться. Поэтому путешественники, желая сэкономить, могут найти самое дешевое предложение на «фейковых сайтах, которые были созданы специально для присвоения денег честных граждан», обратил внимание юрист.

«Ну как не принять предложение, если тебе предлагают скиду в 20, а то и в 30 процентов. Тем более, что этому дается правдоподобное объяснение: за 2 месяца до заезда отель заинтересован заранее продать часть номеров, потому предоставляет фантастически выгодные условия», — указал Хаминский.

Помимо этого, аналогичная ситуация может произойти с отдыхающими непосредственно на курорте. В пример специалист привел приобретение абонемента на услуги в спа-центр на 10 процедур со скидкой.

«Вы, конечно, с радостью соглашаетесь. Приходите на первый массаж, затем на второй, но уже на третьем выясняется, что оставшиеся процедуры не оплачены. Но к тому моменту мошенников и след простыл», — пояснил он.

Подобный обман может произойти и на экскурсиях, продолжил юрист. В связи с этим Хаминский призвал туристов настороженно относиться к скидкам и приобретать услуги только у проверенного поставщика или непосредственно производителя.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов до этого говорил, что оформление медицинской страховки не всегда может спасти туристов от больших расходов на лечение за границей.

Ранее сообщалось, что туристы едва не задавили инспектора природного парка на Камчатке.