Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Дальнем Востоке могут построить новую АЭС

Долю атомной генерации РФ планируют увеличить до 25% к 2045 году

close
100%
Пресс-служба ВЭФ

Росатом не исключает возможности строительства АЭС большой мощности на Дальнем Востоке. Об этом на сессии «Энергетика для роста» Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.

По его словам, территория Дальнего Востока дает возможности не только для атомной энергетики малой мощности.

«Вполне возможно, что будут найдены территории, где будет адекватно строительство АЭС большой мощности», — приводит слова Комарова РИА Новости.

Планируется, что доля атомной генерации в общем энергобалансе России с нынешних 20% должна вырасти до 25% к 2045 году. На данный момент ведется обсуждение, за счет каких проектов новых АЭС и на каких территориях можно решить эту задачу.

Отмечается, что в дискуссии участвовали министр энергетики РФ Николай Шульгинов, руководители российских компаний ТЭК и Государственной электросетевой корпорации Китая. Они обсудили развитие проектов сетевого комплекса Дальнего Востока.

Напомним, ВЭФ-2023 проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Участники обсуждают создание новой экономической модели мира, модернизацию энергетической сферы, реновацию городов и развитие экономики в условиях санкций.

Все новости на тему:
ВЭФ-2023
Все новости на тему:
Цивилизация
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях