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В России хотят избавить образование от «чужеродных шаблонов и заимствований»

Депутат Кабышев: чужие идеалы в образовании разрушат суверенитет России

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В России хотят скорректировать основы государственной политики в сфере образования и уточнить принцип гуманистического характера образования на основе российских духовно-нравственных ценностей, а не «чужеродных шаблонов и заимствований». Соответствующий законопроект в конце сентября депутаты рассмотрят в первом чтении, рассказал «Парламентской газете» один из его авторов, председатель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.

Авторы документа считают, что принцип гуманистического характера образовательного процесса «не должен трактоваться в универсально-абстрактном смысле», а должен реализовываться на практике «в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями». Кабышев отмечал, что идеалы и ценности других стран в образовании могут негативно сказаться на культурном суверенитете России и разрушить его, а также подорвать «основы политической стабильности и государственности».

Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга пояснил, что принцип гуманистического характера образования будет учитываться при составлении учебных курсов и пособий для школ, колледжей и вузов.

«Такая работа уже идет, например, с этого года в институтах появился курс «Основы российской государственности». Принятие поправок создаст законодательную базу для введения в программы этих и других новых занятий», — отметил депутат.

В начале сентября депутаты Госдумы Алексей Нечаев и Владислав Даванков выступили с инициативой ввести для школьников и студентов специальную карту, баллы с которой можно тратить на обучение на российских онлайн-платформах.

Ранее министр образования Украины выступил за полный отказ от русского языка в школах.

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