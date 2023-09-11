Вахтер школы рассказала подробности о нападении девятиклассника в Ростовской области

Занятия в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области после нападения девятиклассника отменили, вахтер учебного заведения выпускает находившихся внутри людей и сразу закрывает калитку на замок, сообщает телеканал «360». Сама женщина заверила, что инцидент не испугал ее.

«Мы стойкие, никого мы не испугались», — подчеркнула вахтер.

Она добавила, что до нападения никто не замечал странностей в поведении школьника. Источник телеканала также сообщил, что подросток хотел ранить учителя по обществознанию из-за того, что он ставил ему тройки.

«Его это бесило, но на оценку выше он не тянул», — пояснил собеседник.

О нападении утром 11 сентября сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Инцидент произошел 7:50. По его словам, «вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых — троих сотрудников и родственника одного из учеников». Он добавил, что нападавший страдает психическим заболеванием.

Голубев заверил, что никто из детей не пострадал. Состояние пострадавших медики оценили как легкой степени тяжести, им оказывается необходимая помощь.

Ранее стало известно о состоянии подростка, совершившего нападение в школе Ростовской области.