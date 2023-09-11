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Врач объяснил, когда нужна операция по исправлению носовой перегородки

Лор Фуки: исправление носовой перегородки нужно при затрудненном дыхании

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ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»

Искривление носовой перегородки может возникнуть из-за травм носа, в том числе родовых, а также наследственной предрасположенности и особенностей роста костей лицевого черепа. Об этом в интервью РИАМО рассказал врач-оториноларинголог высшей категории «СМ-Клиника» Евгений Фуки. При этом, по его словам, если имеются жалобы на затруднение носового дыхания, храп или частые лор-заболевания, необходимо делать септопластику — операцию по устранению искривления перегородки.

«Во время вмешательства хирурги под общим наркозом создают форму перегородки носа, улучшающую проходимость носовых ходов и дыхание. Применение современных технологий — эндоскопических, лазерных и радиоволновых — позволяет пациенту задышать сразу после операции без крови и синяков», — рассказал врач.

Он добавил, что после вмешательства у пациента не остается видимых рубцов на носу, а шов на слизистой оболочке не причиняет дискомфорт.

Отоларинголог Владимир Зайцев до этого сообщал, что главными причинами появления аденоидов являются наследственная предрасположенность, несвоевременное обращение к врачу и неправильное лечение.

Ранее врач рассказала, при каких заболеваниях в горле ребенка появляется белый налет.

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