Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянин попытался открыть в воздухе дверь летевшего из Таиланда самолета

В самолете «Бангкок – Москва» мужчина попытался открыть дверь выхода в полете

close
100%
Shutterstock

В Шереметьево бортпроводники передали полицейским пассажира, который попытался открыть дверь самолета в воздухе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на борту самолета, следовавшего из Таиланда в Москву. Во время полета мужчина устал находиться в кресле, поэтому направился к выходу.

Бортпроводники попытались остановить пассажира, но он не стал слушать работников авиакомпании. Он попытался открыть дверь, после чего его привязали к месту. Из аэропорта его забрали полицейские. По предварительной информации, перед рейсом путешественник употребил наркотики.

Ранее самолет из Атланты пришлось вернуть в аэропорт из-за сильной диареи у пассажира.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях