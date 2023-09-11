Россиянин попытался открыть в воздухе дверь летевшего из Таиланда самолета

В Шереметьево бортпроводники передали полицейским пассажира, который попытался открыть дверь самолета в воздухе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на борту самолета, следовавшего из Таиланда в Москву. Во время полета мужчина устал находиться в кресле, поэтому направился к выходу.

Бортпроводники попытались остановить пассажира, но он не стал слушать работников авиакомпании. Он попытался открыть дверь, после чего его привязали к месту. Из аэропорта его забрали полицейские. По предварительной информации, перед рейсом путешественник употребил наркотики.

Ранее самолет из Атланты пришлось вернуть в аэропорт из-за сильной диареи у пассажира.