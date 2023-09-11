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Мурашко заявил о преодолении россиянами моды на алкогольный «разгул»

Глава Минздрава Мурашко: в России преодолели моду 90-х на алкогольный «разгул»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России благодаря правительственным мерам удалось преодолеть распространенную в 1990-е годы «моду на алкогольный разгул».

«Главный и очевидный эффект от реализуемых мер — снижение смертности населения от алкоголь-ассоциированных заболеваний и рост продолжительности жизни», — написал глава Минздрава РФ в колонке для РБК.

По его словам, последние годы демонстрируют, что в России сильно снижается потребление алкоголя. В прошлом году оно сократилось на 5% по сравнению с 2019 годом.

При этом Мурашко рассказал, что почти у каждого четвертого пациента общесоматических стационаров есть проблемы со здоровьем, связанные с употреблением алкоголя. Министр напомнил, что спиртное, курение, некачественное питание и малоподвижный образ жизни могут привести к развитию сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, многих форм онкологических и эндокринных заболеваний.

Глава Минздрава подчеркнул, что миф о том, что небольшая доза алкоголя не может причинить организму вред, — это самообман, поскольку безопасных доз спиртного не бывает.

Ранее россиянам посоветовали не запивать ядовитые грибы водкой.

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