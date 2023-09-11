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В Японии завершили сброс первой партии очищенной воды с «Фукусимы»

TEPCO завершил сброс первой партии очищенной воды с АЭС «Фукусима-1»

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Kyodo/via Reuters

Компания-оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии Tokyo Electric Power (TEPCO) завершила сброс первой партии очищенной воды с атомной станции в океан. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По информации агентства, объем первой партии составил порядка 7,8 тыс. тонн. Ожидается, что к концу сентября специалисты TEPCO приступят к сливу второй партии такого же объема. До этого они проведут осмотр оборудования, расположенного на станции.

Всего в резервуарах АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которую использовали для охлаждения поврежденного в марте 2011 года в результате цунами реактора станции. Поскольку емкость резервуаров приближается к пределу, их планируется периодически опустошать. Ожидается, что эта практика будет применяться еще 30 лет.

До этого Роспотребнадзор сообщал, что пробы воды в районе Владивостока по итогам сброса воды с «Фукусимы» соответствуют нормам.

Ранее российское научно-исследовательское судно (НИС) вышло в рейс для проверки радиоактивности воды после сброса с АЭС «Фукусима».

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