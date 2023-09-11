Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия предложила полную отмену туристических виз ряду стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Соответствующее заявление он сделал в ходе сессии «Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости.

По словам Решетникова, Российская Федерация развивает тему перехода к «безвизу».

«Из стран, с которыми мы работаем, это страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии», — сказал он.

Как сообщил министр, РФ предложила полную отмену виз Бахрейну, Кувейту, Оману, Саудовской Аравии, Малайзии.

«Там, где прирост туристов класса премиум в том числе возможен. Поэтому это нас интересует», — добавил Решетников.

Ранее Россия расширила список стран, граждане которых могут получить электронную визу.

До этого стало известно, что Индонезия решила не возобновлять безвизовый режим с РФ.

Ранее сообщалось, что россияне почти в два раза чаще стали ездить за границу.