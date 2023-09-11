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Эксперт рассказал об амурских тиграх с двойным гражданством

Зоолог Арамилев рассказал о 30-40 амурских тиграх с двойным гражданством РФ и КНР

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Илья Наймушин/РИА Новости

Гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал о 30-40 амурских тиграх с «двойным гражданством» — они обитают одновременно на территории РФ и КНР, пишет РИА Новости. Заявление было сделано Арамилевым на полях Восточного экономического форума.

«С Китаем ведется работа по обмену данными, у нас есть крупная ООПТ (особо охраняемая природная территория. — «Газета.Ru») «Земля леопарда», чьи границы прилегают к КНР», — сообщил журналистам специалист.

При этом Арамилев отметил рост оперативности реагирования китайских коллег на возможные нарушения условий обитания амурских тигров по сравнению с 2018 годом. Также он рассказал о сотрудничестве с Китаем в деле восстановления природных ареалов обитания этих животных.

«Мы активно делимся технологиями, в том числе моделями автоматических фотокамер, использованием ошейников для отслеживания животных», — отметил он.

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