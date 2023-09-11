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Россиянин открыл стрельбу по остановке

В Нижнем Новгороде мужчина открыл стрельбу по остановке из пневматики

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Unsplash

В центре Сормовского района Нижнего Новгорода мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета. Однако благодаря оперативным действиям полиции он был задержан, информирует РИА Новости. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, в результате инцидента никто не пострадал.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию в воскресенье около 22:00. Полицейские оперативно выяснили местонахождение и задержали 36-летнего мужчину, изъяв у него пневматический пистолет, из которого он стрелял на автобусной остановке «Центр Сормова».

На данный момент полиция продолжает расследование произошедшего для выяснения всех обстоятельств инцидента.

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1 сентября семеро мужчин устроили потасовку со стрельбой в Махачкале. В этот же день в Подмосковье во время драки со стрельбой пострадал один человек.

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