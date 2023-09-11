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В России предложили новую льготу для многодетных

В России предложили ввести выходную неделю для многодетных перед Новым годом

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Политолог Антон Орлов предложил ввести регулярные дополнительные выходные в конце декабря для многодетных семей. Об это пишет RT со ссылкой на копию письма, направленного главе Минтруда Антону Котякову.

В своем обращении Антон Орлов отметил, что в последние годы федеральные и региональные власти приняли множество правовых актов, направленных на поддержку многодетных семей. Особое внимание было уделено этому вопросу при последних поправках к Конституции России, подчеркнул политолог.

Однако, по словам Орлова, многодетные родители в настоящее время не получают существенных трудовых льгот, несмотря на значительные усилия и время, которые они вкладывают в развитие и воспитание детей.

«В связи с этим я прошу вас рассмотреть возможность введения оплачиваемой недели выходных на регулярной основе в конце декабря — перед новогодними праздниками — для работающих граждан, у которых есть трое и более несовершеннолетних детей», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Ростовской области женщина с 14 детьми удостоилась звания «Мать-героиня».

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