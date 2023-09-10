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Политолог назвал важной акцию «Миллион призов»

Политолог оценил влияние акции «Миллион призов» на популярность ДЭГ у москвичей

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Акция «Миллион призов» повлияла на долю поучаствовавших в электронном голосовании на выборах мэра Москвы. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, прошлом году этот механизм работал, все прошло нормально.

«Может, дело в том, что акцию сосредоточили только на голосующих электронно? 3 тыс. руб. не очень помогут студентам и взрослым. А пожилые люди предпочитают физическое голосование. Может, что-то в этом плане не сработало до конца. Но «Миллион призов» – это важно. Дополнительные 3 тыс. руб. на лекарства, например», — приводит его слова Агентство городских новостей «Москва».

При этом Журавлев отметил, что у наблюдателей и кандидатов нет материалов, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования.

«Электронное голосование – это удобно. Я проголосовал гибридно, пришел для голосования на участок. Есть некоторый психологический барьер. А молодежь и люди среднего возраста голосовали электронно, чтобы «от огорода не отрываться». В прошлом году у меня сложилось впечатление, что это для молодежи квест, только очень простой. Систему отладили, серьезных сбоев не было. О них, по крайней мере, не заявляли представители кандидатов и партий», — добавил политолог.

Напомним, выборы Мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО проходили в столице в течение трех дней с 8 по 10 сентября. Избиратели могли отдать свой голос онлайн, а также придя на избирательный участок.

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