Вынесен приговор по делу об отравлении шаурмой в Курской области

Ленинский районный суд Курска отправил под домашний арест троих фигурантов дела о массовом отравлении шаурмой в Льгове, также обвиняемый — 21-летний повар — заключен под стражу до 6 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

«Владельцу киоска 50-летнему Фаезову, его 23-летнему племяннику — повару Фаезову, студенту колледжа, и 46-летней матери повара судом избран домашний арест сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все они являются гражданами РФ.

Гражданину Таджикистана 21-летнему повару Алимардонзода суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 6 ноября.

Ранее жительница города Льгов Курской области Ирина, отравившаяся шаурмой в киоске на улице Гагарина, рассказала «Газете.Ru», что 6 сентября купила блюдо себе и коллегам, а через несколько часов у нее началась «бесконечная» рвота и диарея, а также поднялась температура. Женщина отметила, что уже покупала шаурму в этом заведении и никаких проблем не было.

8 сентября сообщалось, что в городе Льгов Курской области местные жители отравились шаурмой. Все они купили шаурму в одном и том же заведении на улице Гагарина. Позднее пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области заявили, что сотрудники ведомства задержали владельца торговой точки с шаурмой, которой отравились 22 человека, двух поваров и помощника повара.

Ранее депутат Госдумы предложил ввести федеральный стандарт шаурмы.