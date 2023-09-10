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В Самарской области мужчина поджег два дома и напал с ножом на полицейских

Shot: житель Самарской области сжег два дома и напал на полицейских

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В селе Старая Балыкла Камышлинского района пьяный местный житель сжег два частных дома и набросился с ножом на полицейских, приехавших его задерживать. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

60-летний мужчина изрядно выпил и сжег собственный дом в селе Старая Балыкла, а затем поджег частный дом соседа. Когда испуганные сельчане вызвали полицию, находящийся в неадекватном состоянии пенсионер набросился на стражей порядка с ножом.

Сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие, дебошира-поджигателя удалось задержать Он госпитализирован с огнестрельным ранением ноги и переломом.

Известно, что задержанный ранее судим за разбой и поджог чужого имущества. Сумма ущерба, нанесенного имуществу соседей, устанавливается.

Ранее жительница Сосновоборска пыталась сжечь пьяного мужа, облив его бензином.

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