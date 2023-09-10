ВСУ при помощи дронов атаковали избирательный участок в Запорожской области

Украинские беспилотники атаковали один из избирательных участков в Запорожской области. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев, передает ТАСС.

Согласно полученной информации, инцидент произошел в ночь на 10 сентября. В результате атаки здание было разрушено, однако в тот момент внутри никого не было, подчеркнул Булаев.

«Понятно, что это цель запугать, чтобы люди не вышли на работу», — сказал замглавы ЦИК.

Он добавил, что в херсонском городе Геническе ракетную атаку объявляют ежедневно и не по одному разу. Из-за этого членам местных избирательных комиссий приходится эвакуироваться в подвальные помещения, рассказал Булаев.

С 8 по 10 сентября в российских регионах проходят выборы разного уровня. В их числе довыборы депутатов Государственной думы РФ, а также голосование за высших должностных лиц в 26 субъектах страны — в 21 регионе проходят прямые выборы, а главы еще пяти регионов избираются через голосование в парламенте. Впервые в едином дне голосования принимают участие жители новых субъектов России.

Ранее в Киеве признали организацию атаки БПЛА на избирательный штаб в запорожском селе Скельки.