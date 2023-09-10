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Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА по Крыму

Минобороны России: средства ПВО уничтожили восемь дронов вблизи Крыма

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Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа, которые пытались атаковать российскую территорию. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

«Ночью 10 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать российскую территорию дронами самолетного типа. Средства ПВО уничтожили восемь беспилотников над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма.

4 сентября Минобороны также заявило о пресечении попытки атаки БПЛА по территории России. ПВО сбили два дрона вблизи Крыма и в Курской области.

2 сентября стало известно, что российские военные сбили над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат.

31 августа системы ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать с помощью беспилотника Брянскую область.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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