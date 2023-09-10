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В британском парламенте арестовали предполагаемого китайского шпиона

Times: в Британии задержали служащего парламента по подозрению в работе на КНР

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Henry Nicholls/Reuters

Британская полиция задержала сотрудника парламента по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщила газета The Times.

По данным издания, молодой мужчина, которому еще нет 30 лет, работал парламентским референтом и по долгу службы был связан с депутатами правящей Консервативной партии, которые имели доступ к секретной информации. Газета называет замглавы МВД Великобритании Тома Тугендхата и председателя комитета по международным делам британского парламента Алиша Кирнса.

Сотрудники подразделения полиции по борьбе с терроризмом задержали подозреваемого в Эдинбурге и обыскали его квартиру в Лондоне. По данным правоохранителей, фигурант ранее жил в Китае, не исключено, что там его и завербовали.

«Это крупная эскалация со стороны Китая. Мы никогда не видели ничего подобного ранее», — заявил изданию высокопоставленный представитель британского правительства.

В августе в Китае арестовали американского шпиона.

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