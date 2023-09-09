Эксперт рассказала, какие аромамасла помогут справиться с осенней хандрой

Массаж стоп с аромамаслами поможет укрепить иммунитет и подарит хорошее настроение. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала ароматерапевт Галина Колосова. Она посоветовала использовать цитрусовые и хвойные ароматы.

«Укрепить иммунитет в осенний сезон помогут цитрусовые масла и хвоя: лимон, апельсин, лайм, бергамот, можжевельник, кипарис, ель, пихта, все что нравится. И это специи — корица гвоздика, черный перец, имбирь. Для большего эффекта эфирные масла лучше распылять с помощью диффузора, тогда вся полнота их действия сохраняется. А вот в аромалампе масла сгорают и разрушаются. Я, например, очень люблю наносить масла на стопы. Беру три-четыре капли эфирного масла, примерно пол чайной ложки любого жирного масла, — оливкового, кунжутного, какое есть дома, смешиваю и наношу на стопы по утрам. Это хорошо совмещать с массажем каких-нибудь рефлекторных точек на стопе. Если так делать в течении всего осенне-зимнего сезона, то вероятность заболеть снизится», — отметила Колосова.

По ее словам, цитрусовые ароматы также помогут улучшить и поддержать отличное настроение в прохладную погоду и не поддаться осенней хандре.

«Сейчас, естественно, у нас укорачивается солнечный день, уменьшается количество света, настроение начинает падать. Поднять его поможет масло бергамота, лемонграсса, мандарина, грейпфрута, лайма. Их можно наносить на пульсовые точки. Купить небольшой флакончик из темного стекла с роликом на 5 мл, туда добавлять базовое масло и где-то десять капель эфирного масла. Такой флакончик можно носить с собой и наносить на запястье, на яремную ямку, растирать между ладонями, дышать», — посоветовала Колосова.

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