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В России резко сократилось производство стали

«Чермет»: выпуск стали в России за апрель сократился на 7,5%

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Александр Коркка/РИА Новости

По итогам апреля в России произвели 6,1 млн тонн стали, что на 7,5% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные информационно-аналитической компании «Чермет».

За первые четыре месяца 2024 года российские металлурги выплавили 24,4 млн тонн стали. Показатель оказался на 3% ниже значения за аналогичный период прошлого года.

Объем выпуска готового проката за апрель снизился на 5%, до 5,4 млн тонн, а с начала года — на 2%, до 21,3 млн тонн.

Производство труб по результатам прошлого месяца выросло на 5%, достигнув 1,1 млн тонн. Однако показатель по результатам января — апреля также оказался отрицательным. Выпуск труб с начала года сократился на 3%, до 4 млн тонн.

Высокая ключевая ставка привела к снижению закупочной активности в строительстве, поясняют участники рынка. Среди других причин падения объемов производства эксперты назвали снижение спроса на трубы большого диаметра и плановые ремонты на предприятиях черной металлургии.

До этого Китай рекордно закупился черными металлами у США.

Ранее россиян предупредили о грядущем росте цен на стройматериалы.

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