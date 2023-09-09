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Члены Общественной палаты РФ получили анонимные угрозы

В Общественной палате РФ заявили об анонимных угрозах за работу на выборах

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Alexander Ermochenko/Reuters

Председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова заявила, что члены ОП получили рассылку с угрозами за работу на выборах. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает агентство, на брифинге в ситуационном центре палаты по наблюдению за выборами Булгакова показала скриншот со своего телефона с сообщением с угрозами.

Она рассказала, что такую рассылку получили ее коллеги по палате и эксперты, комментирующие ход голосования. По мнению Булгаковой, в этих сообщениях все олицетворение украинского режима, «который боится того, что жители новых регионов сегодня идут на избирательные участки добровольно и показывают большой интерес к выборам».

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ.

Президент международного форума БРИКС Пурниму Ананд заявила, что выборы в новых регионах России проходят прозрачно и без принуждения.

До этого в Общественной палате заявляли, что большинство жалоб, которые поступали на горячую линию ОП по выборам в РФ, не подтвердились, их сейчас всего чуть больше 60.

Ранее эксперты рассказали о преимуществах дистанционного электронного голосования.

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