Политолог рассказала о прогрессивном подходе Путина к развитию наукоградов России

После состоявшейся встречи президента России Владимира Путина с молодыми учеными-ядерщиками, все заметнее комплексный подход главы государства к развитию наукоградов и центров научно-промышленного роста, считает исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин.

«Тот же Саров, где проходила встреча президента с молодыми специалистами, сегодня является примером одного из лучших городов по качеству и комфорту городской среды. И, полагаю, что во многом благодаря этому город привлекает сегодня объективно лучшие научные кадры среди молодежи», — заявила в беседе с «Газетой.Ru» Наталья Линдигрин.

Эксперт также обратила внимание на то, что за последние 10 лет в наукограде зарегистрировано рекордное количество браков.

Политолог отметила, что президент поддержал в Сарове и дополнительные инициативы по упрощению транспортной логистики, развитию социальной и культурной сферы в городе.

Эти решения, по мнению эксперта, могут распространиться и на другие ЗАТО и наукограды страны.

«Согласна с президентом, что жизнь людей должна быть полноценной. Невозможно с полной самоотдачей заниматься наукой, если не решен жилищный вопрос, или вопрос обучения детей, лечения родителей», — добавила Линдигрин.

По ее словам, мало создать новые рабочие места — нужно обеспечить молодым специалистам комфортную жизнь.

Глава Института региональных проблем выделила еще один принципиальный момент, на который обратили внимание участники встречи: государство делает из молодых ученых новую российскую элиту, и это становится для них поводом для гордости и мотивацией.

«В разные временные отрезки наша страна превозносила, обозначая элитарность, представителей различных сообществ. Сегодня президент задал, на мой взгляд, самый правильный тренд — молодые ученые становятся новой российской элитой», — заключила Линдигрин.

8 сентября в Сарове Нижегородской области прошла встреча Владимира Путина с молодыми учеными и специалистами одного из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны — Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ – ВНИИЭФ). Участники встречи рассказали главе государства об уникальных исследованиях и передовых ядерных разработках.