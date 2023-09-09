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Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-4

Путин и Собянин запустили четвертый, самый протяженный диаметр наземного метро

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли МЦД-4 «Калужско-Нижегородский». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По информации пресс-службы мэра и правительства Москвы, МЦД-4 стал самым протяженным диаметром длинною в 86 км с 36 остановочными пунктами на момент запуска.

Новый диаметр связал семь центральных железнодорожных вокзалов Москвы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. На МЦД-4 также доступы 38 вариантов пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.

Как передает агентство «Москва», число пассажиров на диаметре выросло в 1,7 раза — с 1,2 до 2 млн в сутки; интервал движения сократился до 5,5 минуты в час пик, а дневные перерывы, которые раньше составляли 1,5 часа, были отменены. Кроме того, была снижена стоимость поездок до трех раз – с 200 до 65 руб. на некоторых маршрутах с учетом бесплатной пересадки на метро.

Подчеркивается, что открытие МЦД-4 улучшило транспортное обслуживание более 20 районов Москвы, а также подмосковных Апрелевки, Реутова, Железнодорожного (Балашиха) и других близлежащих населенных пунктов.

8 сентября Путин на официальной церемонии в Нижегородской области запустил движение по участку трассы М-12, который связал между собой Москву и Арзамас.

31 августа президент России открыл движение по самому северному мосту через Енисей.

Ранее в Кремле анонсировали запуск в Москве новых транспортных путей.

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