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Жители новых регионов проявляют высокий интерес к голосованию

Александр Сидякин: новые регионы являются лидерами по явке на выборах-2023

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Виталий Аньков/РИА Новости

Во всех четырех новых субъектах РФ фиксируется высокая явка на выборы, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия» со ссылкой на руководителя центрального исполкома партии Александра Сидякина.

«В Херсонской области явка составляет почти 58,5%, в ЛНР – почти 43%. Запорожская область по состоянию на вечер 8 сентября практически преодолела 38%. Во всех регионах интерес к голосованию огромный. Причем активность проявляют люди самых разных возрастов. Они говорят, что возлагают надежды на своих кандидатов, ждут изменений жизни к лучшему в составе России, благодарят за помощь в восстановлении городов и сел регионы-шефы», — отметил он.

Также Сидякин подчеркнул, что голосование на участках проходит организованно.

«Для жителей это праздник и, конечно, тоже ответственность. В эти дни они определяют тех, кто будет заниматься развитием новых регионов, продолжать их интеграцию, помогать приводить в соответствие с общероссийскими все нормы», — сказал он.

Сидякин добавил, что нарушений во время голосования не выявлено.

На выборах-2023 будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов выберут депутатов регионального и местного уровней – 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 26 регионах проходят выборы высших должностных лиц, в Хабаровске – мэра города.

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