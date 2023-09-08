Жителя Качканара осудили на девять лет за попытку заживо сжечь свою семью

Суд в Качканаре Свердловской области приговорил к девяти годам лишения свободы мужчину, попытавшегося заживо сжечь экс-супругу и малолетних детей из-за ревности. Об этом сообщает прокуратура региона.

Суд признал уральца виновным в покушении на бывшую супругу и троих малолетних детей двух, пяти и семи лет. Преступление было совершено общественно опасным способом. Мужчина приговорен к девяти годам колонии строгого режима.

Житель Качканара в конце июля 2022 года облил входную дверь дома экс-супруги горючей жидкостью из пластиковой бутылки, поджег и сбежал. Осужденный знал, что женщина и трое детей находятся внутри. По данным ведомства, мотивом поступка уральца стала ревность.

Ранее мужчину арестовали за попытку поджога пункта отбора на контрактную службу в Петербурге.