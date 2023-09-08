Житель Петербурга опоил мастерицу маникюра из Узбекистана и обокрал ее на 700 тыс. рублей

Житель Петербурга опоил и обокрал на 700 тысяч рублей 31-летнюю мастерицу маникюра из Узбекистана. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации источника, пострадавшая уроженка Узбекистана около двух месяцев познакомилась назад со своим земляком в Санкт-Петербурге. Новый знакомый пришел к женщине в гости на Плесецкую улицу 4 сентября — они беседовали на кухне, а затем злоумышленник налил и подал ей стакан воды.

Женщина выпила воду и вскоре уснула. После пробуждения она поняла, что земляк ушел и прихватил с собой дорогостоящую технику: телефон, наушники и часы. Также с карты пострадавшей пропало 493 тысячи рублей.

После произошедшего иностранка обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила около 700 тысяч рублей.

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