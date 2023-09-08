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В Москве мать подозревают в съемке порно с участием 13-летней дочери

РЕН ТВ: в Москве мать снимала порно с дочерью и отправляла 60-летнему мужчине

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Depositphotos

В Москве правоохранители обратили внимание на семью, в которой мать подозревают в съемках порнографии. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии правоохранителей, 41-летняя женщина хотела зарабатывать больше, поэтому начала отправлять снимки девочки покупателю, которым оказался 60-летний мужчина из Тамбова.

Помимо фотографий, россиянка делала много видео, которые также отправляла потребителю по сети.

Каким образом об инциденте узнала полиция, не сообщается. На данный момент правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в Минске судимого за оборот порно мужчину обвинили в изнасиловании десяти мальчиков.

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